صدمة.. مهاجم ريال مدريد: استخدمت معدات لاعب السلة المصاب بكورونا

كشف لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني عن استخدامه نفس المعدات الرياضية التي استعملها تريي ثومبكينس لاعب السلة الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.





إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

وكان النادي الملكي ريال مدريد قد أعلن في وقت لاحق من يوم الخميس، إصابة تريي ثومبكينس لاعب فريق السلة بفيروس كورونا المستجد مما دفع إدارة الميرينجي لإرسال كافة لاعبي الفريق للحجر الصحي، بمنازلهم.





تصريحات يوفيتش مهاجم ريال مدريد

وفورا بعد إعلان إدارة الملكي لخبر إصابة لاعب السلة بالوباء خرج لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد، بتصريحات تؤكد إستخدامه معدات لاعب السلة المصاب بكورونا.





وتحدثت لوكا يوفتش: "ذهبنا إلى التدريبات صباح الخميس قبل أن يخبرنا المسؤولون بأن الحصص التدريبية ألغيت وأنه علينا البقاء في منازلنا لمدة أسبوعين".





وعن لاعب السلة المصاب أوضح مهاجم ريال مدريد: "حين كنت مصابا لم أكن أتدرب مع المجموعة، لكنني استخدمت نفس المعدات الرياضية التي استخدمها اللاعب الذي أصيب بكورونا".





وتابع المهاجم الصربي: "أشعر بأنني في حالة جيدة. ليست لديّ أي أعراض. نحن في انتظار تعليمات النادي".