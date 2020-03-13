وزير الإسكان يطالب بتكثيف المعدات والعمالة للمناطق المتكدسة بالمياه





طالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المعدات والعمالة فى المواقع ذات المناسيب المنخفضة، التى شهدت تكدس المياه، كما كلف بسرعة ضخ مياه الشرب فى الشبكات، خاصة فى ظل فترة الانقطاع التى استمرت لعدة ساعات، إما لانقطاع الكهرباء، أو لتخفيف الضغوط عن شبكات الصرف الصحى، جاء ذلك على هامش جولة موسعة فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة.





ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بجهازى المدينتين الذين لم يغادروا مواقع عملهم منذ بدء موجة الطقس السيىء، مشيرا إلى أن كميات مياه الأمطار التى سقطت على مختلف المحافظات منذ الأمس غير مسبوقة، ولا تقدر شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولذا كان الضغط شديدا على العمال لسرعة التعامل فى الشوارع المختلفة.



