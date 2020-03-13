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غلق 3 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن غلق طريق الفرافرة اتجاة ديروط، وطريق الفرافرة اتجاه الواحات محافظة الوادي الجديد، وغلق طريق طابا اتجاه نويبع، وطريق سانت كاترين اتجاه فيران، بمحافظة جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا على تكثيف التواجد المروري بالطريق.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وفيما يلي الإرشادات المرورية:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.

9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.


وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

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