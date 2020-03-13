Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنبي: أين العدالة ؟ .. لن نواجه الأهلي بدون تدريبات

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تحدث محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة فريق إنبي البترولي عن مواجهة ناديه للأهلي مساء غد السبت ضمن إطار منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


تصريحات عضو إنبي بشأن مباراة الأهلي

وتعجب محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي، لعدم تأجيل مباراة البترولي أمام الأهلي بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أين العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، الأهلى وإنبي يلعبان يوم السبت بدون أي تدريب لا الخميس ولا الجمعة".


وأضاف عضو إنبي:" قرار التأجيل حق وإلا لماذا تأجلت مباريات اليوم؟".


تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباريات الخميس في جميع المسابقات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية حيث لم تكشف الجبلاية عن تأجيل مباراة السبت بين الأهلي وإنبي وهوا ما أثار غضب مسئولي الفريق البترولي.

Advertisements

أخبار تهمك

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

منذ 39 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 17 ساعة

هل ظهرت أعراض كورونا على محمد صلاح ؟

منذ 35 دقيقة

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 7 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status