الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق

تابع المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية مدينة الشروق، موقف التعامل مع تداعيات الطقس السيىء، وهطول الامطار الغزيرة، وذلك برفقة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات، وكان فى استقبالهما المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز.





وحضر الجولة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم عرض الموقف الحالى، والذي شهد حالة من عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة، موضحا أنه جار العمل بأقصى جهد لاستقرار التيار الكهربائي بالمدينة.





وأكد رئيس الجهاز أنه يتم حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار وآثارها خلال الساعات القادمة، وذلك في ضوء ما شهدته المدينة على مدار يومين من أمطار شديدة الغزارة .. يتبعها زيادة ضخ مياه الشرب.



