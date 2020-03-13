Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:56 م
Advertisements
مدينة الشروق
مدينة الشروق
أحمد الشيخ
Advertisements
تابع المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية مدينة الشروق، موقف التعامل مع تداعيات الطقس السيىء، وهطول الامطار الغزيرة، وذلك برفقة المهندس علاء عبدالعزيز،  مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات،  وكان فى استقبالهما المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز. 

وحضر الجولة  المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم عرض الموقف الحالى،  والذي شهد حالة من عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة، موضحا أنه جار العمل بأقصى جهد لاستقرار التيار الكهربائي بالمدينة. 

وأكد رئيس الجهاز أنه يتم حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار وآثارها خلال الساعات القادمة، وذلك في ضوء ما شهدته المدينة على مدار يومين من أمطار شديدة الغزارة .. يتبعها زيادة ضخ مياه الشرب.

الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق
الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق
الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق
الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق
الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق
الإسكان: نعمل على استقرار الكهرباء ورفع تجمعات المياه بالشروق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه الأمطار مدينة الشروق شكاوي الكهرباء تجمعات مياه الأمطار

أخبار تهمك

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 7 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

منذ 39 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هل ظهرت أعراض كورونا على محمد صلاح ؟

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز الشروق يشن حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة

رئيس جهاز الشروق: وضع خُطة لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء

رئيس الجهاز: نقل خط مياه الشرب المتعارض مع محطة القطار الكهربائي بمدينة الشروق

"الإسكان": البدء في رفع كفاءة الطرق والخدمات وتنسيق الموقع بمنطقة الإسكان القومي بمدينة الشروق

طلب إحاطة حول تحديد الجهة المسئولة عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة

"الإسكان": إنهاء ملعب خماسي بدمياط الجديدة.. وتنفيذ التشطيبات بمدرسة النيل بالشروق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status