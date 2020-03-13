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هل ظهرت أعراض كورونا على محمد صلاح ؟

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:56 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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دب الذعر بين أوساط كرة القدم المصرية، بعد الشائعات التي زعمت أن النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي يعاني من بعض الأعراض الشبيهة بأعراض فيروس كورونا.


وما عزز تلك الشائعات، إصابة 5 من أفراد نادي بورنموث الإنجليزي بالمرض، وفقاً للتأكيدات الواردة من إنجلترا.


وتأكد إصابة حارس مرمى فريق بورنموث "أرتور بوروتش" بفيروس كورونا، وهو الفريق الذي واجهه ليفربول يوم السبت الماضي 7 مارس بملعب أنفيلد،كما تأكد إصابة 4 من الطاقم الإداري للفريق.


إلا أن التقارير أكدت عدم وجود أي إصابة أو إشتباه في إصابة بين عناصر ليفربول سواء اللاعبين أو الإداريين، وهو ما يؤكد سلامة النجم المصري محمد صلاح من المرض.


وكان الإتحاد الإنجليزي قد أجل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك عقب إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، وإشتباه في إصابة ثلاث لاعبين من فريق ليستر سيتي، وعزل فريق إيفرتون في الحجر الصحي.

كما أعلن الإتحاد الأوروبي تأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى.

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