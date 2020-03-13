كورونا يجبر فريق إيفرتون على الحجر الصحي









قرر نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم عزل جمع أفراد فريق الكرة الطاقم التدريبي والطبي بالكامل، ودخولهم في حجر صحي، بعد إشتباه في إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.



لم يتم ذكر اسم اللاعب المصاب في فريق إيفرتون، إلا أن النادي الإنجليزي المتواجد في مدينة ليفربول أعلن دخول أفراد فريق كرة القدم في الحجر الصحي، وفقاً لنصيحة طبية.



وقال النادي اليوم في بيان رسمي: "ظهرت أعراض شبيهة بأعراض كورونا على أحد لاعبي فريق كرة القدم، وإزاء ذلك وبناءً على نصائح الأطباء، تم وضع الفريق في الحجر الصحي".



وأضاف النادي: "نتابع حالة اللاعب المصاب عن كثب، وإتخذنا معه كافة الإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالة من أجل سلامة اللاعب وسلامة جميع أفراد الفريق".



وأتم: "وتقر غلق ملعب جوديسون بارك والملعب التدريبي وجميع متاجر النادي، وسنتابع الموقف مع الجهات المختصة في إنجلترا".



وبدأ ظهور كورونا بين أندية البريمييرليج، بعد إشتباه إصابة ثلاثة من لاعبي فريق ليستر سيتي، مروراً بالإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، ثم لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي، وحارس مرمى بورنموث أرتور بوروتش.



وقرر الإتحاد الإنجليزي تعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يوم 3 أبريل المقبل.