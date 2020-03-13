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عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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رد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على الأنباء المنتشرة حول إصابته بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

إصابة ديبالا بفيروس كورونا

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن هناك أنباء تشير إلى إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس بفيروس كورونا بسبب تعامله مع زميله بالفريق دانييلي روجاني والذي تعرض إلى إصابة بالفيروس.

رد ديبالا على أنباء إصابته بفيروس كورونا

ونفى ديبالا كل الأنباء المنتشرة حول إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أنه بصحة جيدة حاليا ويتواجد في منزله.

وقال باولو ديبالا عبر حسابه الخاص على "تويتر" معلقا على الشائعات المنتشرة عنه: "مرحبًا بالجميع، أردت أن أؤكد أنني بخير، أنا أخضع لعزل صحي، شكرًا لكم جميع على الرسائل التي تلقيتها، آمل أن تكونوا بخير.. لا للأخبار الكاذبة".

إصابة نجم يوفنتوس بكورونا وخضوع الجميع لحجر صحي

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن يوم الأربعاء الماضي رسميا إصابة دانييلي روجاني نجم الفريق بفيروس كورونا المنتشر مؤخرا وعذله في الحجر الصحي.

وسيخضع جميع لاعبو نادي يوفنتوس إلى فحص طبي خلال الساعات القادمة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابة أي لاعب أخر بفيروس كورونا ثم سيضعون جميعا في الحجر الصحي كإجراء وقائي من النادي.

ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٦٣ نقطة من أصل ٢٦ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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