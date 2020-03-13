آخر مستجدات كورونا في إسبانيا .. مدير نادي ليجانيس ينضم للقائمة









أكد نادي ليجانيس اليوم الذي ينافس في الدوري الإسباني "لا ليجا سانتاندير" إصابة مديره العام "مارتن أورتيجا" بفيروس كورونا.



وأظهرت نتيجة التحليل الذي أجراه أورتيجا نتائج إيجابية بحمله الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صباح اليوم.



وقرر نادي ليجانيس عزل كل من تعامل بشكل مباشر مع أورتيجا، ودخولهم في الحجر الصحي لمدة إسبوعين .



وكان النادي قد أوقف نشاطه التدريبي مساء أمس، بعد أن قرر الإتحاد الإسباني تأجيل كافة المنافسات في كرة القدم حتى يوم 3 أبريل المقبل.



وسيتم وضع أورتيجا في الحجر الصحي بدءاً من اليوم الجمعة 13 مارس، وتشير المصادر المقربة من النادي أنه يتمتع بحالة صحية مستقرة، وأنه سيخضع لجميع الإجراءات الصحية المتبعة.



وكانت بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا هي آخر ضحايا فيروس كورونا، بعد أن قرر الإتحاد الأوروبي رسمياً تعليق البطولتين لأجل غيرمسمى.



وبدأت مشاكل كورونا في إسبانيا أمس الخميس، بعد إكتشاف حالة إيجابية بين لاعبي فريقريال مدريد لكرة السلة.