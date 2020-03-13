التنمية المحلية تعلن استقرار الطقس في أغلب المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن التقرير الصادر من غرفة العمليات المركزية للوزارة المربوطة بغرف عمليات المحافظات، أكد أن هناك حالة من الاستقرار في أغلب المحافظات الجمهورية أمثال الجيزة والاسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبني سويف والبحر الاحمر والأقصر وسوهاج.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وهناك نشاطا ملحوظا للرياح، وجاري العمل على شفط المياه المتراكمة على مستوى المحافظة، منوهًا بأن جميع الطرق المغلقة بالإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج تم فتحها.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن بعض الحالات المتضررة من موجة الطقس السيئ، والتي تأثرت منازلها مساء أمس في البحيرة تم نقلها لمضيفة عركام بكوم حمادة، ونفس الشيء حدث في الوادي الجديد، منوهًا بأن أسيوط كانت أكثر تأثرًا بالأمس ولكن الحالة مستقرة الآن، والمنيا الحالة الجوية مستقرة، ومحافظة الفيوم بها لياح قوية، ولكن هناك استقرار في حالتها الجوية نوعًا ما وتم إعادة المياه التي كانت منقطعة، وهناك استمرار للمتابعة الميدانية من محافظ التنمية المحلية بمختلف أحياء القاهرة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



