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حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:44 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف ميجيل ألبوكيركي رئيس حكومة ماديرا البرتغالية حقيقة إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا وذلك بعد الأخبار التي تناولتها بعض التقارير الصحفية حول إحتمالية إصابته بالفيروس.

وأفاد الصحفي دافيد سانشيريدان الذي يعمل في صحيفة آس الإسبانية بأن كريستيانو رونالدو سافر إلى البرتغال من أجل الاطمئنان على حالة والدته التي أصيبت بسكتة دماغية وأنه كان من المقرر عودته يوم أمس الخميس ولكن بعد إصابة دانييلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس بفيروس كورونا قرر رونالدو البقاء في البرتغال وعدم العودة إلى إيطاليا.

وأكد الصحفي الإسباني عدم إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا بعد احتجازه في الحجر الصحي.

وقال ميجيل ألبوكيركي رئيس حكومة ماديرا في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية:"لا يمكنني الحديث عن الأمر لأسباب تتعلق بحماية البيانات لكنني أريد أن أؤكد بأنه لا توجد إمكانية للعدوى في الوقت الحالي".

وكشف بيدرو راموس وزير الصحة أن رونالدو وعائلته لا تظهر عليهم أعراض الكورونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من بقائه في موطنه ماديرا إلا أن رونالدو يقوم باستمرار بالتواصل مع زملائه في يوفنتوس ويتدرب يومياً في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد أعلن تأجيل كافة مباريات الدوري حتى الثالث من شهر أبريل المقبل.

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