نانسي عجرم توجه رسالة لمتابعيها

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم تغريدة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تنصح متابعيها حفاظا على صحتهم وعائلاتهم، من الفيروس المنتشر هذة الفترة في العالم وهو الكرونا، الذي أصاب عدد كبير من الأشخاص حول العالم ومن خلال الفترة السابقة تم أصابة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته.



وجاءت تغريدة "عجرم"، قائلة:" بتمنى تكونو بخير وين ما كنتو بالعالم، ضلكن ببيوتكم الاحتياط واجب بهذة المرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا"، ولم تكن نانسي الأولى في توصية متابعيها عبر "تويتر" حيث نشرت الفنانة لطيفة فيديو لها توصي من خلاله متابعيها على عزل نفسهم عن من معهم في المنزل والتعقيم لمدة خمس أيام، وشارك كذلك الفنان أحمد صلاح حسني متابعية بتغريدة قائلا:" الكرونا عالميا تضرب بقوة، ربنا يسترها على الجميع ويطلع علاج لهذا الوباء".



وتشارك نانسي، كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة"، من حيث مكشاركتها بغناء أغنية في هذا المسلسل، ومن المقرر أن بطلات المسلسل ممكن أن يشاركوا في هذة الأغنية، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والجدير بالذكر أن المسلسل بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، سهر الصايغ، سيناريو وحوار أمين جمال.



والجدير بالذكر أن نانسي عجرم طرحت كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عب رصفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك خلال شهر يناير، حيث حقق نسب مشاهدة عالية، وصلت إلى أكثر من 9 ملايين مشاهدة