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بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:39 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحيرة على مدار يومي الخميس والجمعة، في انهيار سقف منزل بمنطقة أبو مريم بمركز حوش عيسى.

وتعرض المنزل لانهيار سقفه، كما تصدعت حوائطه، وانتقلت فرق الطوارئ التابعة للوحدة المحلية، لإجلاء سكانه، وتوفير أماكن إيواء لهم، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المكان.

وتشهد منطقة أبو مريم التي يقع بها المنزل تجمعات كبيرة من المياه، حاصرت السكان داخل منازلهم، التي تعرض بعضها للغرق بعد دخول المياه إليها.

كانت مدن ومراكز محافظة البحيرة، شهدت أمطارا غزيرة بسبب الطقس السيئ غير المسبوق في عاصفة تسمى بـ"منخفض التنين"، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة آثار الأمطار، وتسبب ذلك في خلو الشوارع وإغلاق العديد من المحلات التجارية. 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة، أن المنطقة الشمالية العسكرية قامت بمد المحافظة بعدد ٤ وحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار المتوقعة.

وأكد على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الأمس، حيث تعمل أكثر من ٨٠٠ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات الخاصة بالمشاركة المجتمعية من شركات المقاولات العاملة بنطاق المحافظة. 

ووجه المحافظ باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالي والجنوبي والوسط، التي تم تشكيلها لتضم ٥ مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وإشراف مباشر من المحافظ. 

وأشار أنه تم منذ الأمس إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، كما أن الشوارع كلها تحت السيطرة وتتم مراقبة الشوارع الرئاسية من خلال كاميرات المراقبة.

وأكد تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ. 

وشدد "آمنة" على التدخل فورًا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكدًا على استمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولًا بأول.
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
بسبب الأمطار.. انهيار سقف منزل في حوش عيسى بالبحيرة (صور)
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