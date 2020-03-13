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كورونا تجبر نجم إنتر ميلان على مغادرة فندق إقامته

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أجبرت الإجراءت الإحترازية من فيروس كورونا نجم إنتر ميلان كريستيان إيركسن على مغادرة فندق الإقامة الخاص به.

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" عبر صحيفة "لا ريبابليكا" أن النجم الدانماركي الدولي المنضم من توتهام الإنجليزي في يناير الماضي لا يمتلك أي منزل في إيطاليا حتى الآن، حيث يقيم في أحد الفنادق بمدينة ميلانو.

وأضافت التقارير أن إدارة الفندق الذي يقيم به إيركسن قررت غلق الفندق صباح اليوم وإلغاء جميع الحجوزات المقررة له، ومن ثم تقرر مغادرة إيركسن للفندق والبحث عن مكان آخر.

ويخضع لاعبي إنتر ميلان حالياً للحجر الصحي، وبالتالي يقوم كل لاعب بتدريبات منفردة في المنازل حفاظاً على ليقاتهم البدينة، وفقاً لما قرره أنطونيو كونتي مدرب الفريق.

وكان الدوري الإيطالي قد تم تأجيله حتى يوم 3 أبريل، وتبعه بطولات الدوريالإسباني والهولندي والإنجليزي الفرنسي، وبطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

كما ظهرت حالات إصابة بين لاعبي الدوري الإيطالي، مثل مدافع يوفنتوس دانيلي روجاني ومهاجم سامبدوريا مانولو جابياديني.
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