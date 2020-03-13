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عاجل ..الداخلية تعلن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 16/ 3/ 2020، حتى يوم الأحد 22/ 3/ 2020.
وجاءت توقيتات إجراء القرعة كالتالي:

- الاثنين الموافق 16/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "الوادي الجديد - الشرقية - الفيوم - مطروح".

- الثلاثاء 17/ 3 /2020، إجراء القرعة بمديريات أمن" "أسيوط - القليوبية - بني سويف - السويس - الإسكندرية".

- الأربعاء 18/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة".

- الخميس 19/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "أسوان - الدقهلية - بورسعيد - كفر الشيخ – المنيا".

- السبت الموافق 21/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية- دمياط".

- الأحد 22/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية: "قنا - القاهرة - جنوب سيناء - المنوفية".
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