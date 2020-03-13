عاجل ..الداخلية تعلن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 16/ 3/ 2020، حتى يوم الأحد 22/ 3/ 2020.

وجاءت توقيتات إجراء القرعة كالتالي:

- الاثنين الموافق 16/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "الوادي الجديد - الشرقية - الفيوم - مطروح".

- الثلاثاء 17/ 3 /2020، إجراء القرعة بمديريات أمن" "أسيوط - القليوبية - بني سويف - السويس - الإسكندرية".

- الأربعاء 18/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة".

- الخميس 19/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "أسوان - الدقهلية - بورسعيد - كفر الشيخ – المنيا".

- السبت الموافق 21/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات أمن: "الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية- دمياط".

- الأحد 22/ 3/ 2020، إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية: "قنا - القاهرة - جنوب سيناء - المنوفية".