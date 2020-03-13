كورونا يُلاحق نجوم الرياضة.. مدرب أرسنال ونجم يوفنتوس ضمن أبرز الرياضيين المُصابين بالفيروس القاتل

واصل فيروس كورونا المستجد covid – 19"" مطاردة نجوم الرياضة العالمية، حيث تعرض عدد من الرياضيين ونجوم الساحرة المستديرة للإصابة بالفيروس القاتل خلال الساعات الماضية، آخرهم كالوم هودسون أودوي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي والذي أعلن ناديه إصابته بشكل رسمي في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة.





وأعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا التي كان مقررًا إقامتها الإسبوع المقبل لمواعيد أخري بعد تفشي الفيروس المميت، كما أعلنت اللجنة الأوليمبية في إيطاليا تأجيل كافة مسابقات كرة القدم حتي 31 مايو، كما تم تأجيل منافسات الدوري الإسباني بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد الأوروبية ووصولها للرياضيين ونجوم كرة القدم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الرياضيين ونجوم كرة القدم المصابين بفيروس كورونا القاتل حتي الآن:-





1- أليساندرو فافالي:

مدافع فريق ريجيانا الإيطالي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة بإيطاليا كان من أوائل اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا القاتل، وتم دخول اللاعب في العزل الصحي وكل من تواصل معه ضمن الإجراءات الوقائية منعا لإنتشار المرض.





2- دانييلي روجاني:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا، ودخل اللاعب في الحجر الصحي، كما تم عزل جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والطبي بالنادي الذين تواصلوا مع اللاعب لمدة 14 يومًا وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.





3- كالوم هودسون أودوي:

تعرض اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الإنجليزي للإصابة فيروس كورونا المستجد، ما وضع أعضاء فريقه تشيلسي في حجر صحي، منعا لانتقال المرض، إصابة اللاعب قد تدفع رابطة الدوري الإنجليزي لتأجيل مباريات الجولة المقبلة من البطولة.





4- ميكيل أرتيتا:

مدرب أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا أيضًا ضمن قائمة الرياضيين المصابين بفيروس كورونا، حيث أعلن ناديه الإنجليزي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إصابة مدربه الإسباني بالفيروس المميت.





5- ثنائي هانوفر الألماني:

أعلن نادي هانوفر الألماني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا هما، تيمو هوبرز، وجانيس هورن، بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية نتيجة التحليل للثنائي، وتم وضعهما في الحجر الصحي.





6- توماس كالينبرج:

أكدت الفحوصات الطبية، إصابة الدولي الدنماركي السابق توماس كالينبيرج بفيروس كورونا، ودخل اللاعب، حجر صحي بعد عودته من العاصمة الهولندية أمستردام، بعد حضوره لقاء بروندبي ولينجبي يوم الأحد الماضي.





7- مانولو جابياديني:

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، أمس الخميس، إصابة مهاجمه مانولو جابياديني بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تثبت إصابته بهذا الفيروس بعد مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني.





8- رئيس أولمبياكوس:

أعلن مالك ناديى نوتنجهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليونانى، إيفانجيلوس ماريناكيس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعه في الحجر الصحي، كما تم إجراء فحوصات طبية كاملة للاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في الناديين بعد مخالطتهم لرئيس النادي.





9- إلهام شيحي:

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، عن وفاة إلهام شيخي، لاعبة منتخب إيران لكرة القدم للصالات النسائية، أواخر فبراير الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي تفشى في البلاد.





10- لاعب بيانيسي:

أعلنت نادي بيانيسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عقب مباراة جمعت فريقه مع فريق يوفنتوس "ب"، وتم وضع اللاعب وأعضاء الفريق الأول بالنادي بالكامل في الحجر الصحي.





11- ثلاثي ليستر سيتي:

أعلن برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 لاعبين بالفريق، وتم وضعهم في العزل الصحي بعيدًا عن باق أعضاء الفريق الإنجليزي، ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين.





12- لاعب ريال مدريد:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بدء إجراءات العزل الصحي، لفريقي كرة القدم وكرة السلة، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة الأول بفيروس كورونا المستجد.





13- رودي جوبير:

تعرض رودي جوبير لاعب فريق يوتا جاز الفرنسي لكرة السلة للإصابة بفيروس كورونا، مما دفع رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تعليق الموسم الحالي حتي إشعار آخر.





14- لاعب إيفرتون:

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الجمعة، ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد لاعبي الفريق الأول، ودخل اللاعب في الحجر الصحي ويتم التواصل معه بشكل منتظم للتأكد من إصابته بالمرض من عدمه، كما تم وضع لاعبي الفريق الاول والجهاز الفني بالكامل في العزل الذاتي كإجراء إحترازي منعا للإصابة بالفيروس.