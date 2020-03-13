مصطفى حجاج يطرح أغنية جديدة بعنوان "نصيبي وقسمتي"

طرح المطرب مصطفى حجاج أمس اليوم، أغنية جديدة بأسم" نصيبي وقسمتي"، عبر الصفحة الرسمية ل" إن جي ميوزيك برودكشن عبر مواقع الفيديوهات اليوتيوب، وتعتبر هي الأغنية الأخيرة من ألبوم "هتزهره"، الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، إنتاج هاني محروس وأن جي ميوزك.



ويشار إلى أن حجاج طرح أغنية سابقة بعنوان "أنا موجود"، كما تخطت الأغنية حاجز 2 مليون مشاهدة منذ طرحه، يوتيوب. ويذكر أن حجاج أحيا حفل غنائي في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، حيث قدم عديد من أغانية المميزة التي تفاعل معها الجمهور منها "خطوة، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، وبصحبة مدير أعماله محمد فؤاد.



والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج، طرح ألبوم جديد بعنوان"هتزهره"، الذي تضمنى عددا من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها، وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم، وبلال سرور ومصطفى حسن وأسامة عبد الهادي وياسر نور، وتضمن الألبوم الأغاني كالتالي" هتزهزه، أه ياحنان، جرح بعد جرح، بعدك حياتي تمام، انا موجود، مجرد بس مفتكرك، يا مصطفى، بناقصه".

