Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى حجاج يطرح أغنية جديدة بعنوان "نصيبي وقسمتي"

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء يونس
Advertisements
طرح المطرب مصطفى حجاج أمس اليوم، أغنية جديدة بأسم" نصيبي وقسمتي"، عبر الصفحة الرسمية ل" إن جي ميوزيك برودكشن عبر مواقع الفيديوهات اليوتيوب، وتعتبر هي الأغنية الأخيرة من ألبوم "هتزهره"، الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، إنتاج هاني محروس وأن جي ميوزك.

ويشار إلى أن حجاج طرح أغنية سابقة بعنوان "أنا موجود"، كما تخطت الأغنية حاجز 2 مليون مشاهدة منذ طرحه، يوتيوب. ويذكر أن حجاج أحيا حفل غنائي في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، حيث قدم عديد من أغانية المميزة التي تفاعل معها الجمهور منها "خطوة، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، وبصحبة مدير أعماله محمد فؤاد.

والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج، طرح ألبوم جديد بعنوان"هتزهره"، الذي تضمنى عددا من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها، وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم، وبلال سرور ومصطفى حسن وأسامة عبد الهادي وياسر نور، وتضمن الألبوم الأغاني كالتالي" هتزهزه، أه ياحنان، جرح بعد جرح، بعدك حياتي تمام، انا موجود، مجرد بس مفتكرك، يا مصطفى، بناقصه".
Advertisements

أخبار تهمك

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

هل ظهرت أعراض كورونا على محمد صلاح ؟

منذ 33 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status