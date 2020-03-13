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الصحة الروسية: تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:58 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، عن تعافي 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للوزارة "تماثل للشفاء اثنان من مواطني جمهورية الصين الشعبية وخمسة مواطنين روس وإيطالي واحد".

وفي سياق متصل، طلب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، من الصحفيين فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا أن يكونوا يقظين بشكل تام، والامتناع عن المشاركة في الأحداث في الكرملين في حال شعورهم بأي أعراض صحية.

كما ورفض الكرملين نفي أو تأكيد خضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفحص فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لديها احتياط من القوة لتخفيف الأثر السلبي للفيروس التاجي على الاقتصاد.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم تعديل مهام الحكومة الجديدة بسبب الفيروس التاجي وعدم الاستقرار الاقتصادي: "لقد أصبح الوضع مع الفيروس التاجي محفزا مؤكدا، وتم تسريع الإجراءات، وتمكنت روسيا، بفضل التدابير التي تم اتخاذها سابقا، من تخفيف التأثير السلبي لهذا الوضع العالمي".

وأشار بيسكوف، إلى أن الوضع في العالم ليس ثابتا، حتى إذا تجاهلنا الفيروس التاجي، فهناك تقلبات وتقلبات مختلفة. 

وقال: "قبل ظهور الوضع مع الفيروس التاجي، كانت هناك توقعات سلبية مختلفة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، كان هناك اتجاه واضح للحد من الطلب على النفط والمنتجات النفطية".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 128949 في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من أربعة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324.

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