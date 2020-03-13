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'الكورونا' تؤجل اجتماعات ومؤتمرات إتحاد الشغل

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:07 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قرر الإتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ موجه إلى أعوانه ونقاباته ومختلف هياكله، تأجيل عقد المؤتمرات والتقليص قدر الإمكان من حضور الاجتماعات.

وأشار البلاغ، إلى الحرص على عدم عقد الإجتماعات التي تتم في فضاءات مغلقة، مع الحرص على عقدها في فضاءات مفتوحة، داعيا إلى عدم السفر إلى المناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

ويذكر بأنه وإثر نشر البلاغ، أفادت الصفحة الرسمية للإتحاد بأن الأمين العام نور الدين الطبوبي، سيشرف غدا السبت 14 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا بقرقنة، على إحياء ذكرى وفاة الزعيم الوطني والنقابي حبيب عاشور.
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