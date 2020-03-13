Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التنمية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال شفط مياه الأمطار بالعاصمة

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عدد من شوارع العاصمة، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في أعمال شفط مياه الأمطار.

وحرص محافظ القاهرة على توجيه الشكر لعمال النظافة والصرف الصحي والأحياء، مؤكدا أنهم تحملوا عبئًا كبيرا في التعامل مع الأزمة، مثمنًا دور كل الأجهزة التنفيذية التي تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ: أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة، خاصة عند منازل ومطالع الكباري والميادين الرئيسية.

وشدد على كافة المسئولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، مناشدًا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لمرور اليو العاصفه الرصاد الجوية الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بسبب الأحوال الجوية

منذ ساعة الا ربع

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ٥ إصابات جديدة بفيروس كورونا تظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 6 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 16 ساعة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

نائب محافظ قنا يكشف آثار موجة الطقس السيء

رئيس شركة المياه معتذرا: سنكرر القطع في هذه الحالة

رئيس مصلحة الميكانكا والكهرباء: "هيكون فيه ري رباني"

شاهد.. غرق كورنيش المندرة في مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

لوجود تجمعات مياه.. تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

01:17 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status