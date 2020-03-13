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وزارة التجارة تعلن توقفها عن توريد البطاطا والموز
الجمعة 13/مارس/2020 - 01:55 م
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مروى الجلاصي
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أكد وزير التجارة محمد مسليني، أن وزارة التجارة "لن تلجأ هذا الموسم إلى توريد الخضر كالبطاطا أو غيرها ولا الغلال كالموز أو غيره".
كما أفاد المسلّيني بأن الوزارة لن تقوم بدعم توريد هذه المواد، وستضمن الوزارة تزويد السوق بالمواد الضرورية، مؤكدا على ضرورة استهلاك المنتوج التونسي.
وفيما يهمّ الإستعداد لتوفير مخزون المواد الغذائية لمجابهة فيروس كورونا، فقد أكّد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة، أنّ الوزارة على أتمّ الإستعداد لمجابهة ذروة الاستهلاك في ظل ارتفاع الطلب على خلفية ظهور فيروس كورونا في البلاد.
كما أشار بن خليفة إلى توفّر مخزونات تعديلية في عدة منتجات، على غرار الحليب والدجاج والبيض من خلال توفر مخزون بـ35 مليون بيضة، إضافة إلى اللحوم الحمراء التي عرفت أسعارها تراجعا في الآونة الأخيرة.
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