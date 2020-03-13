وزارة التجارة تعلن توقفها عن توريد البطاطا والموز

أكد وزير التجارة محمد مسليني، أن وزارة التجارة "لن تلجأ هذا الموسم إلى توريد الخضر كالبطاطا أو غيرها ولا الغلال كالموز أو غيره".





كما أفاد المسلّيني بأن الوزارة لن تقوم بدعم توريد هذه المواد، وستضمن الوزارة تزويد السوق بالمواد الضرورية، مؤكدا على ضرورة استهلاك المنتوج التونسي.



