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6 تحركات عاجلة من الدولة لاحتواء المتضررين من الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
أحمد القاسم
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لقي المتضررين من سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد إهتماما من الحكومة والمحافظين، بعدما قرروا عدة قرارات عاجلة لاحتواء الأزمات التي شهدتها المناطق بسبب سقوط الأمطار واشتداد حالة الرياح.

ألف جنيه لكل مصاب 
البداية، عندما أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا لكل مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية، بسرعة صرف إعانات عاجلة للمتضررين من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد حاليا.

ووجهت القباج بصرف مبلغ ألف جنيه لكل مصاب و5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى إعانة عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظات، لحين صرف التعويضات التي ينص عليها القانون، كما شددت على سرعة الصرف وتذليل كل العقبات أمام الأسر المضارة.

إعانات عاجلة للمنازل بالفيوم
في ذات السياق، قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صرف إعانات عاجلة للمنازل التي أضيرت من غرقها بالمياه نتيجة إرتداد مياه مصرف غيط العلو بمدينة سنورس بمحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص البيوت المتضررة وصرف مساعدات عاجلة لهم.

إعانات عاجلة لأهالي 15 مايو
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم عليهم بحلوان و١٥ مايو، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها القاهرة، وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

إيواء ٣٠ فردا بـ 6 أكتوبر
في وقت سابق، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسكين ٣٠ فردًا وإيوائهم بمركز شباب السادس من أكتوبر، مؤكدا على فتح مراكز الشباب وذلك لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كافة الامكانات لهم، مشيرا إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لإستقبال أي حالات طارئة على مستوى الجمهورية.

استقبال المتضررين بوزارة الشباب
وأكد وزير الرياضة، على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لإمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يتم استقبالهم فورا في أقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

تنفيذ القرار بكفر الشيخ
إعمالا بهذا القرار، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فتح مراكز الشباب لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كافة الإمكانات لهم، مشيرة إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لاستقبال أي حالات طارئة على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. 

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جميع مراكز الشباب وفندق نادي مطوبس بطاقة خمسين سرير، ونزل الشباب بمدينة بيلا ومعسكر الكشفيين في أبو غنيمة بسيدي سالم، وكذلك معسكر بلطيم، على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين بين المحافظات والمدن وأي حالات متضررة تحتاج للإيواء، والمنشآت الشبابية مستعدة بإمكانيات كاملة للإقامة من بطاطين ومستلزمات الإقامة كاحتياطى عام، بإجمالي يقارب الـ500 سرير. 
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