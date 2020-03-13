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أحلام: لا تروجوا لسنة 2020 إنها شئم.. لا يحدث أي أمر إلا بإرادة الله

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:13 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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غردت الفنانة الكويتية أحلام غاضبة عن من يستهين بأحداث عام 2020 قائلة: ‏لا تروجوا لسنة ٢٠٢٠ انها شئم لا كتابة ولا قول ولا استهزاء.

وتابعت "أحلام'' مغردة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلة: لا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء فأنت وحدك تدفع ثمن التشاؤم وسوء الظن بالله تعالى.

وأختتمت "أحلام" عبراتها قائلة: بينما لا يحدث أي أمر الا بإرادة الله رب العالمين وان أمر المؤمن كله خير واهلاً بجميع أقدار الله بالرضا والتسليم بما يكتبه لنا الله، الحمدلله.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا:‏ ‎معظم الشعوب العربية نشأت هكذا دائما تنظر للحياة من زاوية واحدة، وهذا اللي ميز الشعوب الأخرى عن شعبنا للأسف.

وقدمت "أحلام" العديد من الأعمال الغنائية منها ما يصح إلا صحيح، طبيعي، لعلمك بس، أحسن، الثقل صنعة، هذا أنا، موعدك، يلازمني خيالك، أغلى انسان، قول عني.
وشاركت "أحلام" في عدة أغاني منفردة منها قلت لي كلمة، بيني وبينك، التحدي، ومستغرب، راس قمة، مكاني، عزتي.
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