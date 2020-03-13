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إيران: تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:41 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع خلال اليوم الماضي من 429 إلى 514 حالة، ووصلت الحصيلة العامة للإصابات إلى 11364 بعد أن كانت عند مستوى 10075 أمس الخميس، فيما بلغ عدد المتعافين 3529 حالة مقارنة مع 3276 في الإحصائية السابقة.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس هيئة الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، أن لجانا خاصة من وزارة الداخلية ستقوم بتنظيم إخلاء المراكز التجارية والشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، إلى جانب كل من الصين، التي انتشرت منها هذه السلالة، وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الخميس، 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 429 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمى، "رصدنا 1075 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ مما يعنى أن إجمالى عدد المصابين فى البلاد 10075".
 
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشى فيروس كورونا يشكل وباء. 

وأضاف "جيبريسوس"، خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".
 
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.
 
وأضاف مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، أن الأسابيع المقبلة تشهد زيادة فى عدد الحالات والوفيات والبلدان التى تتضرر من فيروس كورونا، مضيفا ان  ونشعر بالقلق لبالغ على وتيرة الانتشار للفيروس على دول العالم.
 
وتابع أن على كل قطاعات والأفراد فى بمواجهة فيروس كورونا، وعلى جميع البلدان مشاركة أجهزة الدولة بالكامل للحد من انتشار الفيروس.

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