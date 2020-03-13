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موقف الزمالك من عروض الراحلين

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:49 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أجل مسئولو نادي الزمالك مناقشة العروض الخاصة ببعض لاعبي الفريق لنهاية الموسم الجاري بسبب ضغط اللقاءات خلال الفترة المقبلة والارتباط بمباريات صعبة وهامة.

ويستعد الزمالك لخوض نصف نهائي دوري أبطال افريقيا مايو المقبل أمام فريق الرجاء المغربي، على أن يتقابل مع الفائز من الأهلي والوداد المغربي في نهائي البطولة.

وفضل مسئولو الزمالك عدم فتح الملف أو مناقشة أي عرض من الأساس إلا بعد نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا بعد تأهل الفريق للدور نصف النهائي وملاقاة الرجاء المغربي مايو المقبل وإرتفاع أسهم طموحات الجميع بحصد اللقب القاري.

ويلاقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.
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