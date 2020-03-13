مساء اليوم.. الفخفاخ يتوجّه بكلمة للشعب التونسي حول 'الكورونا'

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2020، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيتوجّه اليوم على الساعة السابعة مساءً، بكلمة إلى الشعب التونسي حول فيروس كورونا المستجد.





ومن المنتظر أن يُعلن رئيس الحكومة، جملة من الإجراءات غير المسبوقة تتعلق بالسفر إلى الوجهات المصنفة "موبوءة"، وبالأنشطة والفضاءات الرياضية والثقافية والدراسية والتي ستشمل المحاضن، إضافة إلى التجمعات بما في ذلك المساجد.