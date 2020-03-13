Advertisements
Advertisements
Advertisements

مساء اليوم.. الفخفاخ يتوجّه بكلمة للشعب التونسي حول 'الكورونا'

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2020، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيتوجّه اليوم على الساعة السابعة مساءً، بكلمة إلى الشعب التونسي حول فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يُعلن رئيس الحكومة، جملة من الإجراءات غير المسبوقة تتعلق بالسفر إلى الوجهات المصنفة "موبوءة"، وبالأنشطة والفضاءات الرياضية والثقافية والدراسية والتي ستشمل المحاضن، إضافة إلى التجمعات بما في ذلك المساجد.
Advertisements

أخبار تهمك

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعة الا ربع

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

01:17 م

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status