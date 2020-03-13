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يوفيتش يكشف كواليس الحجر الصحي في ريال مدريد
الجمعة 13/مارس/2020 - 01:48 م
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ريهام عبد المحسن
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صرح الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد أن الأطباء في النادي الملكي أبلغوا لاعبي الفيق بضرورة الالتزام بالحجر الصحي خلال الأيام الماضية والذي أكملوه اليوم والذي عليهم أن يواصلوه في المنزل وأن لا يتركوا مدريد.
وقال يوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة الماركا الإسبانية:" لقد ذهبنا إلى التدريبات هذا الصباح لكن إدارة النادي أبلغتنا أننا لن نتدرب ولن يكون لدينا أية تدريبات خلال الأسبوعين المقبلين".
وقال يوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة الماركا الإسبانية:" لقد ذهبنا إلى التدريبات هذا الصباح لكن إدارة النادي أبلغتنا أننا لن نتدرب ولن يكون لدينا أية تدريبات خلال الأسبوعين المقبلين".
واختتم يوفيتش تصريحاته قائلاً:"جميع لاعبي الملكي عادوا لمنازلهم وهناك إدراك بضرورة البقاء في المنزل وعدم الرحيل عن العاصمة الإسبانية مدريد".
وعلى صعيد آخر، قال يوفيتش في تصريحات لوسائل الإعلام الصربية:"غبت عن التدريبات لبضعة أيام بسبب إصابة طفيفة وكنت أتعافى في صالة الألعاب الرياضية واستخدم نفس الأدوات التي استخدمها لاعب كرة السلة تومبكينس والذي تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا بعد ذلك".
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اختتم نجم آينتراخت فرانكفورت السابق تصريحاته قائلاً:" لم الاحظ أي تغير بشأن حالتي الصحية ولم تظهر علي أياً من تلك الأعراض الخاصة بالمرض، أني في حالة جيدة حقًا".
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