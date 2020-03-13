تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بسبب الأحوال الجوية

إستقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ولجنة المسابقات على تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، والمقرر إقامتها غدًا ضمن مباريات الجولة ال 15 من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسيتم إبلاغ الناديين فى خطاب رسمي، بعد قليل بتأجيل المباراة، خاصة أن لناديبن طلبوا تأجيل اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر الاتحاد بيان رسمي، يؤجل فيه مباريات الجولة ال 18 من مباريات القسم الثاني، وجاء كالأتي :

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 التي كان مقررا اقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع بعد أن حالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي، ومن المقرر أن تقام المباريات المؤجلة على الترتيب أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وهو الأسبوع الذي كان مقررا فيه منح جميع الفرق راحة من المباريات.

ويذكر أن النادي الأهلي تعادل أمام فريق سموحة، أول امس ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري ليفقد أول نقتطين فى البطولة والذى يتصدرها برصيد 49 نقطه