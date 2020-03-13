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8 مباريات هامة بالجولة قبل الاخيرة من القسم الثالث بالأسكندرية

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
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تنطلق يوم الاحد منافسات الجولة 29 - قبل الاخيره - من المجموعه الحاديه عشر القسم الثالث باقامه ثمانية مباريات، قوية مرتقبة وهي كالاتي :

1- مركز ايتاي البارود مع مركز شباب كفر بولين

يستضيف مركز شباب ايتاي البارود صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة نظيره فريق مركز شباب كفر بولين صاحب المركز السابع برصيد 37 نقطه .

2- مياه البحيره مع حوش عيسى

يستضيف مياه البحيره صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطه نظيره فريق مركز شباب حوش عيسى الذي يحتل المركز التاني عشر برصيد 31 نقطه .

3- رشيد مع مركز شباب العبور

يلتقي فريق رشيد الخامس عشر برصيد 23 والذي هبط رسميا للقسم الرابع مع فريق مركز شباب العبور صاحب المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

4- غزل كفر الدوار مع مركز شباب المعمورة

يواجه فريق غزل كفر الدوار الذي يحتل الترتيب الرابع عشر برصيد 30 نقطه ،نظيره فريق مركز شباب المعموره التاسع برصيد 36نقطه ، وفي هذه المباراة يسعي كفر الدوار للفوز بثلاث نقاط المباراه ليهرب من شبح الهبوط للقسم الرابع .

5- الترام مع مركز شباب كوم حماده

يستضيف الترام صاحب المركز الثالث برصيد 48نقطه نظيره مركز شباب كوم حماده صاحب المركز الرابع برصيد 48نقطه .

6- سبورتنج مع بدر

يستضيف سبورتنج صاحب الصداره والذي يقترب بقوه للصعود لدوره الترقي وبرصيد 56نقطه ،نظيره نادي بدر صاحب المركز السادس برصيد 37نقطه .

7- نهضه العامرية مع اسكندريه للبترول

يستضيف فريق نهضه العامريه صاحب المركز العاشر برصيد 35نقطه، نظيره فريق اسكندريه للبترول صاحب المركز الخامس برصيد 43 نقطة في موقعة كروية مرتقبة.

8- مركز شباب القباري مع نادي كوم حماده

يلاقي فريق مركز شباب القباري صاحب المركز الأخير برصيد 17نقطه والذي هبط رسميا للقسم الرابع نظيره فريق نادي كوم حماده صاحب المركز الثالث عشر برصيد 30نقطه .


ترتيب المجموعه الحادية عشر

1- سبورتنج 56 نقطة
2- مياة البحيره 51 نقطة
3- الترام 48 نقطة
4- شباب كوم حماده 48 نقطة
5- البترول 43 نقطة
6- بدر37 نقطة
7- شباب بولين 37 نقطة
8- ايتاي البارود 36 نقطة
9- شباب المعموره 36 نقطة
10- نهضه العامريه 35 نقطة
11- العبور 32 نقطة
12- حوش عيسي 31 نقطة
13- كوم حماده 30 نقطة
14- كفر الدوار 30 نقطة
15- رشيد 23 نقطة
16- القباري 17 نقطة
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