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تأجيل الدوري الفرنسي بسبب فيرس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
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تعلقت كرة القدم في فرنسا بقرار من الرابطة الفرنسية "وحتى إشعار آخر" لمباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية، بسبب فيروس كورونا.

وعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعاً من خلال اتصال عبر الهاتف، وأقر "بالإجماع" تعليق المباريات في الدرجتين، علماً بأن الرابطة كانت قررت في وقت سابق إقامة المباريات بلا جمهور، حتى 15 أبريل المقبل.

وكان مقرراً أن تنطلق الجولة 29 اليوم الجمعة، بمباراة ليون ورينس لكنها تأجلت بموجب قرار الرابطة.
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