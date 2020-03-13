بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة بجامعة جنوب الوادي

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تقرر تعطيل الدراسة بالجامعة بعد قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غدًا السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.





وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي: أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.





وأضاف: أن هذا القرار يأتي لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذي تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المباني والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي، رياح سريعة محملة بالأتربة والرمال، على محافظة قنا، بعدد من مراكز المحافظة، وسط تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة توخي الحذر من المواطنين بالطرق الرزاعية والصحراوية.



وشدد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، بضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية، وأصدر توجيهاته بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالمحافظة وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية لمتابعة أي مستجدات للموقف، كما وجه إدارة الأزمات بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع المحافظات المجاورة.



مخيم الإيواء وأشار محافظ قنا، إلى أن مخيم الإيواء العاجل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا جاهز لاستقبال أي حالات طارئة،لافتًا إلى أن المخيم يضم 25 خيمة تستوعب 5 أفراد بكل خيمة، فضلا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة (آسره - مراتب –أدوات طهي – خزانات مياه) وتوفير عدد من الشباب من جمعية الهلال الأحمر المُدرب علي التعامل مع المواقف الطارئة في حدوث الازمات.



وأكد محافظ قنا، أنه يتابع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.





وأدت العاصفة بالأمس إلى إغلاق طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي (طريق طيبة)، وطريق قنا – سفاجا، وطريق قفط – القصير وطريق قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

