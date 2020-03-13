بسبب كورونا.. الهلع يصيب أسرة ترامب بعد لقاء مسئولين مصابين بالفيروس

حالة من الهلع والفزع الشديد، تصيب أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد الإعلان عن لقاء إيفانكا وترامب، بمسئولين مصابين بفيروس كورونا القاتل، وتواجدهم بجوارهم وعلى بعد مسافة قصيرة، ما آثار تخوفهم من إمكانية انتقال العدوى إليهم.





تخوف ترامب

انتابت حالة من الخوف الشديد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقاء مسئول برازيلي مصاب بفيروس كورونا، حيث قالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن ترامب يخبر المقربين منه بأنه يخشى بالفعل من الاتصال بالأشخاص الذين تبين إصابتهم بفيروس كورونا، ومن بينهم مسئول برازيلى ثبت إصابته بعد لقائه وجهًا لوجه مع ترامب في ناديه للجولف بمارالاجو.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن كل من الرئيس ونائبه لم يقوما بأي تواصل تقريبًا مع الشخص الذي تبين إصابته، وليس مطلوبا إجراء فحوص للرئيس في الوقت الراهن.



كان فابيو واجينجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قد أجرى اختبار كورونا، وتبين إصابته به، بحسب ما قال مصدران لـ"CNN" وأصبحت صحة الرئيس البرازيلي تحت المراقبة.





ونشر مساعد بولسنارو، صورة لنفسه وهو يقف مع ترامب ونائبه مايك بنس، في مارالاجو خلال هذا الأسبوع.



وكان واجينجارتن يصحب بولسنارو في زيارة للولايات المتحدة، التي تناول فيها ترامب ونظيره البرازيلي العشاء سويا.

تخوف إيفانكا ترامب حالة من الخوف سيطرت على أسرة ترامب، خاصة بعدما أعلنت أستراليا إصابة مسئول حكومي رفيع المستوى بفيروس كورونا اليوم الجمعة، بعد أيام من عودته من واشنطن ولقائه بابنة الرئيس ترامب ومستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب.



وقالت صحيفة واشنطن بوست: إن بيرت دوتون، وزير الداخلية الأسترالي، قال: إنه استيقظ على أعراض ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وتوجه إلى المستشفى.



