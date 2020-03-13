Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. العراق يستدعي السفيرين الأمريكي والبريطاني في بغداد

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:34 م
Advertisements
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، منذ قليل، عن استدعاء السفير الأمريكي والبريطاني في بغداد، علي إثر الغارات الدفاعية التي شنتها الولايات المتحدة، ضد منشآت لميليشيات حزب الله بالعراق.

واستهدفت الضربات 5 مرافق لتخزين الأسلحة، وذلك بغرض تقليل قدرة تلك الميليشيات، وبشكل كبير، على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف.

ووفقا للبنتاجون فإن المواقع التي استهدفتها الغارات تضم أسلحة تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف، وقد نفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة.

وأفاد فضائية سكاي نيوز، أن الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله العراقي في جرف الصخر بمحافظة بابل، مطار قيد الإنشاء في كربلاء، وقتل أحد عماله، وفق مدير الإعلام بالمطار.

واستهدف قصف آخر مقار ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة واسط، كما شنت الطائرات الأمريكية قصفا على منطقة الهري التابعة لمنطقة البوكمال السورية، المحاذية لقضاء القائم الحدودي العراقي.

وفور تنفيذ الغارات انتشرت قوات الأمن العراقية حول مقر السفارة الأمريكية في بغداد، بينما قال بيان للجيش العراقي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية على 4 مواقع "تابعة لقوات الحشد الشعبي والشرطة والجيش بالعراق".

وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن المواقع المستهدفة شملت موقعا في النجف، وثلاثة أماكن أخرى إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده لن تتسامح مع أي هجمات على "شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا".

وكان إسبر حذّر أمس الخميس، من أنّ "جميع الخيارات مطروحة لمعاقبة المذنبين والحفاظ على الردع"، وذلك غداة إطلاق 30 صاروخا مساء الأربعاء على قاعدة التاجي في ضواحي بغداد، التي تضم عناصر من التحالف الدولي.

وأسفر ذاك الهجوم عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني، إضافة إلى سقوط 14 جريحا أمريكيا وبريطانيا وبولنديا ومن جنسيات أخرى، خمسة منهم في حالة حرجة.

Advertisements

أخبار تهمك

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ 42 دقيقة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 15 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 5 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

01:17 م

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status