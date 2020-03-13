إيهاب أمين : اتخذنا كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار كورونا اثناء البطولة الإفريقية للجمباز .. وصالة المنافسات أمنة

أثني أعضاء المكتب التتفيذي للاتحاد الدولي للجمباز الذين يشرفون علي فاعليات البطولة الإفريقية الخامسة عشر التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٠ وحتي ١٧ نارس الجاري علي الإجراءات الإحترازية اتخذها الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين أثناء البطولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع ظهوره علي اي فرد من بعثات الدول ال ١٢ المشاركة في البطولة ,

قال الدكتور إيهاب أمين أن الاتحاد خصص غرفة طبية مجهزة علي أعلي مستوي للكشف علي اللاعبين بصفة مستمرة خلال أيام البطولة, لاكتشاف اي حالات قد تظهر من فيروس كورونا , والتعامل معها علي الفور وعلاجها في المهد .

أضاف أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة في الصالة التي تقام عليها المنافسات , وسيارة أخري في فندق الإقامة لمتابعة اللاعبين والوفود المشاركة بشكل مستمر , فضلا عن.طبيب المنتخب المصري الذي تم مده قبل البطولة بجميع الأدوات الطبية اللأزمة لعلاج أكبر عدد من الأفراد أثناء المنافسات , كما تعاقد الاتحاد المصري للجمباز مع احد المستشفيات الخاصة في مدينة شرم لعلاج إصابة اي لاعب اثناء المنافسات أو ظهور أعراض فيروس كورونا علي الفور .

أشار إلي أن الاتحاد المصري للجمباز أتبع كافة التعليمات والإجراءات الإحترازية التي طلبها وحددها الاتحاد الإفريقي للمحافظة علي صحة اللاعبين المشاركين في البطولة , ومنها توفير بعض المستلزمات الطبية مثل الكمامات وقفازات اليد والمواد المطهرة , لتطهير ورش الملعب والحمامات وغرف خلع الملابس بصفة دورية , بالإضافة إلي إنتشار مضخات رش المواد المطهرة في جميع أرجاء الصالة المغطاة التي تستضيف الحدث الإفريقي , ولذلك فإن صالة المنافسات أمنة حتي الآن بنسبة مائة في المائة من فيروس كورونا المستجد , وسوف تستمر الإجراءات الإحترازية بنفس الكفاءة حتي مغادرة أخر ضيف شارك في البطولة مطار شرم الشيخ الدولي .

أكد رئيس الاتحاد المصري للجمباز أنه يتواجد خمسة أفراد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات " نادو" للكشف علي اللاعبين وتحليل عينات الدم الخاصة بهم للكشف علي المواد المنشطة , وخدمة البطولة للخروج بأفضل شكل وتنظيم يليق بتاريخ مصر العريق , في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها دول العالم بعد تفشي فيروس كوروتا بشكل مخيف .