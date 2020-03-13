عقب تهديدها.. فتاة تحاول الانتحار لعدم رغبتها في الزواج بقنا

ألقت فتاة بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بنفسها من الطابق الأول من منزلها، هربا من شاب هددها بسلاح أبيض للزواج منها رغما عنها، ما أسفر عن إصابتها بكسور.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد بإصابة "وفاء. ع"، 18 عاما، بكسور، بعد أن ألقت نفسها من منزلها.



وكشفت التحريات الأمنية التي قام بها المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، عن أن الفتاة ألقت نفسها من منزلها هربا من شاب قريب لها، هددها هي وأسرتها بسلاح أبيض داخل منزلهم، للزواج منها عنوة، رغم رفض الفتاة الزواج منه، وفر هاربا.



وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

ولقي عامل مصرعه، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بعد إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات مالية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا بالعثور على جثة لشخص يدعى خالد.م.ح، 20 عاما، مصاب بطلق ناري وملقى بداخل توك توك في ترعة الكلابية.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم عمر الشريف، رئيس وحدة المباحث في دشنا، بمعاونة كل من النقباء أحمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، وأحمد عصام شحاتة، وأحمد رسلان، عن أن وراء ارتكاب الجريمة "أسعد. ع"، 45 عاما، بسبب خلافات مالية، حيث ارتكب الواقعة بمساعدة "عبدالعاطي.ع"، 18 عاما، بعد استدراجه بالمركبة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقوص جنوب قنا.

