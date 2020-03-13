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عقب تهديدها.. فتاة تحاول الانتحار لعدم رغبتها في الزواج بقنا
الجمعة 13/مارس/2020 - 01:36 م
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بسام عبدالحميد
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ألقت فتاة بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بنفسها من الطابق الأول من منزلها، هربا من شاب هددها بسلاح أبيض للزواج منها رغما عنها، ما أسفر عن إصابتها بكسور.
وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد بإصابة "وفاء. ع"، 18 عاما، بكسور، بعد أن ألقت نفسها من منزلها.
وكشفت التحريات الأمنية التي قام بها المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، عن أن الفتاة ألقت نفسها من منزلها هربا من شاب قريب لها، هددها هي وأسرتها بسلاح أبيض داخل منزلهم، للزواج منها عنوة، رغم رفض الفتاة الزواج منه، وفر هاربا.
وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.
ولقي عامل مصرعه، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بعد إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات مالية.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا بالعثور على جثة لشخص يدعى خالد.م.ح، 20 عاما، مصاب بطلق ناري وملقى بداخل توك توك في ترعة الكلابية.
وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم عمر الشريف، رئيس وحدة المباحث في دشنا، بمعاونة كل من النقباء أحمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، وأحمد عصام شحاتة، وأحمد رسلان، عن أن وراء ارتكاب الجريمة "أسعد. ع"، 45 عاما، بسبب خلافات مالية، حيث ارتكب الواقعة بمساعدة "عبدالعاطي.ع"، 18 عاما، بعد استدراجه بالمركبة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقوص جنوب قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد بانتشال جثة أحمد ماهر محمد، 4 أعوام، لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقوص جنوب قنا.
وتم نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وفي سياق متصل قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تابع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
وأوضح المحافظ، أن موجة الطقس السييء أسفرت عن وفاة الطفل محمد كرم حلمي البالغ من العمر 6 سنوات نتيجة سقوط شجرة على منزله وإصابة الأم واثنين من أشقائه وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.
وتقدم محافظ قنا، بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أسفرت موجة الطقس السيء عن سقوط 31 شجرة و16 عامود كهرباء وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت وأخري بقرية السلامية بمركز نجع حمادى وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.
الجدير بالذكر أن محافظ قنا وجه بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كما تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية (0963337291 0963328472 فاكس 0963329542) خلال فترة سؤء الأحول الجوية.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
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