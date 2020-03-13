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وفاة والد نجم الأهلي والزمالك السابق

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى نجم الأهلي والزمالك السابق طارق السعيد، خبرًا حزينًا صباح اليوم، الجمعة، بوفاة والدته أثناء تواجده في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

 

ويعمل طارق السعيد ضمن منظومة نادي الوحدة الإماراتي، بعد تجارب متعددة مع المنتخبات الوطنية وعدد من الأندية رفقة هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق.

 

ولعب طارق السعيد للزمالك والأهلي وأندرلخت البلجيكي خلال مشوارع في الملاعب، وله صولات وجولات مع منتخب مصر تحت القيادة الفنية للراحل محمود الجوهري.

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