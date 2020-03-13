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تعرف على الأغنية التي رفضها مدير أعمال صابر الرباعى ونجحت بشكل كبير

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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وتحدث الفنان صابر الرباعى عن الأغنية التي تعد مغامرة بالنسبة له، وذلك خلال برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، حيث وضح أن لا بد وأن يخاف من أغنية جديدة عليه ولكن عليه أن يتسم بالشجاعة والجرأة ليكتشف لون جديد عليه، وأن يؤمن بصوته، مشيرًا للأغنية التي حققت صدى على عكس ما شعر به مدير أعماله و الموزع الخاص بالأغنية، وهي أغنية "اتحدي العالم".

حيث أشار الفنان صابر الرباعي عن خوفهم من تقديم الأغنية، لأنها لون جديد عليه، وأرجع السبب لعدم أيصال الراحل أحمد البكري للأغنية بشكل صحيح لصابر الرباعي، ووضح الفنان صابر أنه حاول أن يسمع صوته من خلال الأغنية، ولكن واجه اعتراض من الموزع "فهد" في ذلك الوقت ومدير أعماله، حيث قالوا :" لا يمكن أن نوزعها ولن تكون مناسبة مع صابر الرباعي"، و تدخل صابر بعد ذلك ليقوم بغناء الأغنية بصوته، حيث اكتشف الموزع أنه من الممكن أن يخرج منها بشئ مناسب، وبعد يومين وبعد التوزيع، ظهر جمال الأغنية وهذا ما تم على أرض الواقع بعد أنتشار الأغنية بشكل كبير.

ويشار إلى أن الفنان صابر الرباعى، طرح أخر ألبوم له يحمل أسم "صابر الرباعي ٢٠١٩"، حيث يتضمن الألبوم ١٠ أغاني متنوعة ما بين خليجية و مصرية ولبنانية، ولكن تضمن ٥ أغاني مصرية، وتأتي أسماء أغاني الألبوم بدأ ب " باباي، حياتي، كتاب المجروحين، عسى يوم قبل يومك، مغيار، ليلة من العمر، اتذكروني، غشاش، عمري الجديد".

والجدير بالذكر أن "الرباعي" نشر منذ يومين  الإعلان التشويقي للكيلب الجديد "ليلة من العمر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" الأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، وهي من البوم صابر 2019 ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات، وشارك الرباعي خلال الفترة الماضية أوبريت "صناع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي راغب علامة، نجوى كرم، وأصالة ،حسين الجسمي، سعد لمجرد، بلقيس فتحي وكارمن سليمان.

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