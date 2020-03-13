بسبب "كورونا".. بلجيكا تقرر غلق المدارس والمقاهي والمطاعم





قررت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.





وقالت صوفي ويلميس رئيسة حكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحفي، إن "الإجراءات تسري اعتباراً من منتصف ليل اليوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا وحتى الثالث من أبريل رغم أن من المنتظر إغلاق المدارس خمسة أسابيع لعطلات منها عيد القيامة.





وأضافت ويلميس للصحفيين، أن الصيدليات والمتاجر ستظل مفتوحة بينما ستكون المتاجر الأخرى ملزمة بالإغلاق في العطلات الأسبوعية.





وقالت: "نريد أن نتجنب الوضع الإيطالي وتفادي إغلاق المناطق".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".





وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات.





وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي من جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.



