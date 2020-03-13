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لاعب بايرن ميونيخ يهاجم الاتحاد الألماني بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:34 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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هاجم تياجو الكنتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الاتحاد الألماني لكرة القدم في الساعات الماضية بعد قرار خوض الجولة المقبلة بشكل طبيعي.

حيث أعلن الاتحاد الألماني عن خوض الجولة المقبلة من بطولة الدوري بدون جماهير، وبداية من الجولة بعد القادمة سيتم إلغاء بطولة الدوري حتى بداية شهر أبريل.

وكتب ألكنتارا على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "هذا جنون، دعونا نوقف هذا هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من لعب كرة القدم". وقام بحذف هذة التغريدة بعدها بدقائق قليلة.

يذكر أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، من أجل القضاء على فيروس كورونا.
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