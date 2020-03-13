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القنصلية في مومباي توضح للسعوديين رحلات العودة إلى المملكة

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مومباي، اليوم الجمعة، المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية الهند الراغبين بالعودة إلى المملكة، التنسيق مع مكاتب الخطوط الجوية العربية السعودية في جمهورية الهند.

وأفادت القنصلية بأنه سيتم تسيير رحلات إلى المملكة ستكون مساراتها كالآتي:

- السبت 14 مارس:

• مومباي - الرياض (الإقلاع 9 صباحا)

• مومباي - جدة (الإقلاع 9 مساء)

- الأحد 15 مارس:

• نيودلهي - جدة (الإقلاع 8 مساء)

ودعت القنصلية، إلى التواصل على أرقام مكاتب الخطوط السعودية في بيان المرفق، وفي حالة الحاجة إلى المساعدة التواصل مع قسم شؤون السعوديين عبر الأرقام التالية: للموجودين في بنقلور: 00917447447774، للموجودين في كيرلا: 00919892019444، لباقي المدن: 00917399999797.

هذا وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. 

قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، ودولة أريتريا، وجمهورية كينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

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