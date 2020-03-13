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هبوط شبان اسنا وجمهورية دراو و4 فرق تنافس على البقاء بالقسم الثالث

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:29 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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اشتد الصراع على البقاء بدوري القسم الثالث، في 11 مجموعة، تزامنا مع اقتراب المسابقة من نهايتها، ومع الصراع الشرس بين فرق القاع لتأكيد بقائها بدوري القسم الثالث، هناك فرق تأكد هبوطها رسميا لدوري القسم الرابع.


في المجموعة الأولى تأكد هبوط كلا من شبان مسلمين اسنا، صاحب المركز الأخير برصيد7 نقاط، ونادي الجمهورية بدراو، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، ليتبقي فريقين لاكمال الأربعة فرق الهابطة لدوري القسم الرابع، والتي تنحسر بين فرق التحرير، ووادي النيل، وابو الريش، والهلال.

وتاتي المباريات المتبقية، لتلك الفرق المهددة بالهبوط كما يلي:

يتبقى لفريق التحرير صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة، مبارتين أمام المدينة المنورة، ووادي النيل.

فيما يتبقى لفريق وادي النيل صاحب المركزالثامن برصيد 20 مبارتين أمام جمهورية دراو، ونادي التحرير.

ويتبقي لفريق ابو الريش صاحب المركز التاسع برصيد29 نقطة، مبارتين أمام نادي الهلال باسوان، ونادي النصر للتعدين.

وياتي فريق الهلال صاحب المركز العاشر برصيد16 نقطة، وهو الأصعب موقفا حيث يتبقى له مبارتين أمام ابو الريش، ومركز شباب الزهراء

ترتيب المجموعة الاولي

1_كيما 44 نقطة
2_التعدين 43 نقطة
3_الزهراء 43 نقطة
4_شباب ادفو39 نقطة
5_الاقصر 36 نقطة
6_المدينة المنورة 32 نقطة
7_التحرير 24 نقطة
8_ابو الريش 20 نقطة
9_وادي النيل 20 نقطة
10_الهلال 16 نقطة
11_جمهورية دراو 7 نقاط
12_شبان اسنا 7 نقاط

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