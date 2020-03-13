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نسرين طافش: من العار أن تقول عن شئ غير ممكن

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:04 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في هذه الصورة خاضعة لأحدى جلسات التصوير مرتدية بنطال من اللون الأسود وبلوزة من اللون الأبيض فوقها جاكتا مشجر يجمع بين اللوني الأبيض والأسود مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة مع وضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "طافش" على هذه الصورة قائلة: من العار أن تقول عن شئ غير ممكن، ما لم يحدث في الماضي من الممكن أن يحدث الأن.

وتابعت "طافش" مشيرة لصفحة مصفف الشعر الخاص بها، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ايه الجمال ده جميلة قوي يا احلى نسرين في الدنيا بحبك قوي.

وفي سياق أخر قدمت "طافش" العديد من المسلسلات التليفزيونية منها ربيع قرطبة، هولاكو، قرن الماعز، رجال ونساء، على طول الأيام، حكايات الغروب، طريق النحل، السراب، جلسات نسائية، تحالف الصبار، مدرسة الحب، شبابيك، مقامات العشق، ختم النمر.

وشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كلا من عفاف شعيب، أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، تامر شلتوت، وفاء سالم، كريم العمري، جميل برسوم.

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