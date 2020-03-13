الزراعة: تطهير 50 بئر روماني لتخزين مياه الأمطار

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تقديم الدعم لأهالي ومزارعي الصحراء الغربية بالمشروعات التنموية لحصاد مياه الامطار من خلال مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح ومشروع تمكين سبل العيش وخلق الأصول الثابتة للمجتمعات الهاشة بمطروح التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة.





قال دكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنه تم تطهير 50 بئر روماني، لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، بمناطق الرابية وبق بق النصر وابوزريبة وأوجارين ومنطقة حبون والزاوية بالسلوم، من خلال أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح ح، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء





وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن المشروع يقوم بتقديم مساعدات من خلال تدخل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمجتمعات البدوية بغرب مطروح، والتي تعاني من انعدام الخدمات الأساسية لبعدها عن المراكز والمدن الرئيسية، من خلال تحسين الخدمات التعليمية الأساسية وتقديمها داخل التجمع البدوي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر للأسر وتوفير العلاج والوعي الصحي.





من جانب آخر أكد الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ان المشروع قام على حصاد 4٠٠٠٠ م3 من مياه الامطار بعد تطهير 24 بئر روماني تتراوح السعة التخزينية للآبار من 4٠٠ م3 الى 3٠٠٠ م3 حيث تم تنفيذ واستلام اعمال التطهير والتقشير لعدد 26 بئر بأجمالي 15973 م3 للمرحلة الأولي كما تم تطهير عدد 24بئر قامت على توفير عدد 24100 م ٣ التي ساعدت في الحفاظ على مياه الامطار المهدرة.





أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على الإستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في خزانات عملاقة وآبار، مع تطهيرها أولا بأول لاستخدامها في ري الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات مركز بحوث الصحراء والممثل في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.





والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد والتواجد مع المزراعيين والمربيين لتخفيف تأثير الطقس السيئ عليهم وأيضا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار في تنمية المراعي والوديان وأيضا التعاون الدائم مع وسائل الإعلام لتقديم النصائح والارشادات للمواطنين،

هذا ويتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على مدار الساعة مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات تطورات الظروف الجوية على أرض الواقع .