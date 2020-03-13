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عاجل.. ٥ إصابات جديدة بفيروس كورونا تظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:25 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهدت الساعات القليلة الماضية اشتباه في إصابة ٥ حالات جديدة بفيروس كورونا المنتشر مؤخرا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة مدرب أرسنال ونجم تشيلسي

وأعلن نادي أرسنال عن إصابة ميكيل أرتيتا مدرب الفريق بفيروس كورونا كنا أعلن نادي تشيلسي عن إصابة هودوسون أودي نجم الفريق هو الأخر بفيروس كورونا.

بورنموث يعلن عن ٥ إصابات داخل النادي

وأعلن نادي بورنموث الإنجليزي اليوم الجمعة ١٣ مارس رسميا عن ٥ إصابات بفيروس كورونا المنتشر مؤخرا داخل جدران النادي.

وكشف نادي بورنموث أن أرتور بوروك حارس مرمى الفريق وأربع مظفين من طاقم الفريق الأول ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

عزل الخمسة المشتبه بهم في بورنموث

وأكد نادي بورنموث أنه تم عزل الخمسة مصابين من الفريق الأول في الحجر الصحي اليوم بسبب ظهور أعراض كورونا عليهم.

تعطيل الدوري الإنجليزي الممتاز

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد اتهذ قرار اليوم بتعطيل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى ٣ أبريل بسبب فيروس كورونا.

ترتيب نادي بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي بورنموث في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٢٧ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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