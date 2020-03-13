صدمة جديدة.. إصابة حارس في البريميرليج بفيروس كورونا

تلقى عشاق كرة القدم في العالم صدمة جديدة بعد إصابة حارس مرمى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وأعلن نادي بورنموث في بيانا رسمياً له عن أن هناك 5 اشخاص من النادي ظهرت عليهم اعراض فيروس كورونا، وذلك من بينهم بوروك حارس مرمى الفريق.



وكان قد قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إلغاء بطولة البريميرليج حتى يوم 3 أبريل المقبل للتصدي لهذا الفيروس والحفاظ على أرواح الناس حول العالم.



وتعرض ميكيل ارتيتا مدرب فريق أرسنال للإصابة بهذا الفيروس بالامس، وأيضاً هودسون اودوي لاعب تشيلسي، وأعلن مدرب ليستر سيتي عن إشتباه في إصابة ثلاث لاعبين بالفريق.