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سارة نخلة مع حبيبها عبر "إنستجرام" (صورة)

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة السورية "سارة نخلة" صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نخلة" في هذه الصورة برفقة القط الخاص بها، مصففة شعرها بطريقة جذابة مع وضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "نخلة" على هذه الصورة قائلة: حب عمري وابن قلبي، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمراية بتتصور، بحبك جدا.

وفي سياق أخر قدمت "نخلة" عدة أعمال فنية منها قصر البارون، الدخول في الممنوع، وعملت "نخلة" كموديل في العديد من الكليبات منها "زمن الحنية".
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