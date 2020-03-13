Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسمياً.. إيقاف الـدوري الإنجليزي الممـتاز حتى 4 أبريـل القادِم

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

 

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إيقاف النشاط الرياضي في انجلترا حتى يوم 4 ابريل المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

 

وكان قد عقد الاتحاد الإنجليزي اجتماعا طارئا صباح اليوم، من أجل الوقوف على مستقبل البريميرليج في الأيام المقبلة بعد أصدار بيانا رسميا بالأمس يؤكد خلاله إقامة مباريات البطولة في موعدها.

 

ولكن قد تعرض المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا للإصابة بهذا الفيروس مساء أمس الخميس، وأيضا مدرب ليستر سيتي أعلن اشتباه في إصابة ثلاث لاعبين.

 

وأيضاً تعرض هودسون اودوي لاعب فريق تشيلسي لهذا الفيروس، وجاء إعلان نادي تشيلسي الرسمي خلال فجر اليوم الجمعة.

Advertisements

أخبار تهمك

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ 40 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

منذ ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 6 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

01:17 م

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status