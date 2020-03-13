Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد من الجبلاية تجاه حكام الفيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على اتخاذ قرار جديد تجاه حكام تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة.

وأبدت لجنة الحكام، موافقتها على رفع رواتب حكام تطبيق تقنية الفيديو، خلال المباريات المقبلة، بعد طلبات مقدمة من الحكام.

وكانت الحكام المسؤولة عن إدارة تقنية الفيديو، طالبت بمساواة رواتبها بالحكام المساعدين، والتي يصل فيها رايت المباراة الواحدة 2250 جنيه، وهو ما وافقت عليه إدارة الجبلاية.

ومنح عمرو الجنايني رئيس الجبلاية، وعدًا إلى حكام الدوري الممتاز، بصرف المستحقات المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد شكوى عدد كبير منهم بسبب تأخر صرفها.


وأعلن الاتحاد المصري عن تطبيق تقنية الفيديو، بداية من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز، حيث بدأ تفعيلها بصفة رسمية خلال المباريات الماضية.
Advertisements

أخبار تهمك

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ 38 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 5 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

منذ ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status