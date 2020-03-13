قرار جديد من الجبلاية تجاه حكام الفيديو

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على اتخاذ قرار جديد تجاه حكام تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة.



وأبدت لجنة الحكام، موافقتها على رفع رواتب حكام تطبيق تقنية الفيديو، خلال المباريات المقبلة، بعد طلبات مقدمة من الحكام.



وكانت الحكام المسؤولة عن إدارة تقنية الفيديو، طالبت بمساواة رواتبها بالحكام المساعدين، والتي يصل فيها رايت المباراة الواحدة 2250 جنيه، وهو ما وافقت عليه إدارة الجبلاية.



ومنح عمرو الجنايني رئيس الجبلاية، وعدًا إلى حكام الدوري الممتاز، بصرف المستحقات المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد شكوى عدد كبير منهم بسبب تأخر صرفها.





وأعلن الاتحاد المصري عن تطبيق تقنية الفيديو، بداية من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز، حيث بدأ تفعيلها بصفة رسمية خلال المباريات الماضية.