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رئيس جنوب السودان يعلن أسماء وزراء بحكومة الوحدة الجديدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:10 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن سلفا كير رئيس جنوب السودان، اليوم الجمعة، عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها مع خصمه الذي أصبح نائبا له، رياك مشار؛ بهدف محاولة إحقاق السلام في البلاد.

ونقل التلفزيون أمس الخميس، مرسوما رئاسيا يسمي 34 وزيرا، من بينهم زوجة رياك مشار، أنجيلينا تيني، التي أصبحت وزيرة للدفاع، وهي المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين كير ومشار حول تشكيل حكومة وحدة أعلن عنها في 22 فبراير في جوبا.

وهذه المرة الثالثة التي يحكم فيها سويا كير كرئيس ومشار كنائب رئيس منذ استقلال البلاد عام 2011.

وأدى هذا الاتفاق إلى خفض حدة المعارك وسمح بالمضي ببطء نحو تسوية سياسية، حيث أن اتفاق الزعيمين على ترتيبات إرساء السلام وتوافقهما على تشكيل حكومة واحدة استغرق 18 شهرا.

وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير، مشار بالتدبير لانقلاب.

وأسفر النزاع الذي اتسم بفظائع من بينها جرائم وعمليات اغتصاب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال 6 سنوات، وتسبب بأزمة إنسانية كارثية.

هذا وأصبحت جنوب السودان، دولة مستقلة بتاريخ 9 يوليو عام 2011، في أعقاب الاستفتاء الذي حصل على موافقة بنسبة 98.83٪ من الأصوات.

كما تمتاز جمهورية جنوب السودان، بأنها منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ويعتبر البترول من أهم الصادرات، حيث تتركز فيه ما نسبته 85% من احتياطي السودان السابق، وتتركز الثروة البترولية والمعادن في مناطق النوير(بانتيو) والدينكا (فلوج وعداريل).

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