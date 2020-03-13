في عيد ميلاد.. تعرف على الدور الذي رفضه صابر الرباعي وكان بديله أشرف عبدالباقي

تحل اليوم ذكرى ميلاد أمير الطرب الفنان صابر الرباعي، صاحب الصوت الرخيم والقوي، ولد في مدينة صفاقس التونسية، عام 1967 شهر مارس، فهو من برج الحوت، عشق الغناء عموما وعشق الموسيقار والفنان الكبير محمد عبد الوهاب الذي يصادف اليوم ذكري ميلادهما معا.





اشتهر صابى بدفئ صوته، لكن الفنان حاول في بداياته الدخول في عالم التمثيل لكنه لم يسر في هذا الإتجاه بعدما عرض عليه، وجاء ذلك أثناء تواجده في مصر، وعرض عليه فيلم "حب البنات"، مع الفنانة ليلى علوي، حنان ترك، أشرف عبد الباقي، خالد أبو النجا، أحمد عز، هنا شيحا، أحمد برادة، لكن صابر الرباعي رفض الأشتراك والقيام بهذا الدور حيث قام بالدور الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك حسبما وصف قائلا:" عودي طري"، حيث وضح أنه كان في بداياته والموضوع جديد بالنسبة له، وفضل عدم الدخول في المغامرة وهو ليس معروف، ويقف مع ممثلين كبار كالمشاركين في هذا العمل الفني.





يعتبر "الرباعي" أصغر أشقائه، تعلم الغناء من والديه، وتزوج مرتين المرة الأولى كانت من التونسية "سلمية الفقيه" التي تزوجها عن قصة حب، والمروة الثانية تزوج من التونسية "إخلاص جنيفان"، لديه 4 أبناء هم إسلام، صفاء، وجود هادي و أمير، ويعتبر صابر أبناءه كنز حقيقي له في الدنيا، محاولًا أن يغرز فيهم قيم الفن، مثلما فعل معه والده، ويتخذهم كأصدقاءه ويأخذ رأيهم في حياته وقد وضح أنه لا يستخدم سلطته الأبوية معهم.





يتميز المطرب بسمات أسمه، فعرف بالصبر والتحمل ولا يعرف معنى الإستسلام واليأس، ويعطي لكل موضوع وقته، حتي لا يرجع في قرار أخذه بعد تفكير، حاز الفنان صابر الرباعى على العديد من الجوائز منذ بداياته منها الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخه، أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم، أفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا، أفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن البوم صابر 2011 وعد حبايبك أفضل أغنية عربية، و أفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015، وكرّم كأكثر الشخصيات المؤثّرة في العالم العربي في مجال الفن في حفل توزيع جوائز مهرجان "لضيافة" بدبي DIAFA، ويعرف بيعزفه على العديد من الألات الموسيقية منها العود والكمان.





وشارك صابر مؤخرا في برنامج " The voice"، حيث قادته كل نجاحاته وإنجازاته وصوته الرائع للمشاركة في الربنامج ومع المطربة شرين عبدالوهاب وكاظم الساهر وعاصي الحلاني، البرنامج الذي يقوم على اختيار أفضل المواهب الغنائية في الوطن العربي، وحاز على العديد من الجوائز مثل Arab Music Festival Award وairo Festival's Gold Microphone Award.



